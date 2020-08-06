أول تعليق من منتج "ضارب عليوي" على حذف مشاهد الراقصة من الكليب

على حذف مشاهد الراقصة من الكليبعلق المنتج نصر محروس على على حذف مشاهد الراقصة من كليب ضارب عليوي للمرطب مصطفى شوقي قائلًا إنه قرر حذف مشاهد الراقصة نزولًا على رغبة الجمهور,





واشار في تصريحات صحفية أن مهمته الأساسية هي امتاع الجمهور، لافتًا إلى أنه تم استبدال النسخة التي أثارت الجدل بأخرى جديدة.