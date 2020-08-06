أول تعليق من منتج "ضارب عليوي" على حذف مشاهد الراقصة من الكليب

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر

على حذف مشاهد الراقصة من الكليبعلق المنتج نصر محروس على على حذف مشاهد الراقصة من كليب ضارب عليوي للمرطب مصطفى شوقي قائلًا إنه قرر حذف مشاهد الراقصة نزولًا على رغبة الجمهور,

واشار في تصريحات صحفية أن مهمته الأساسية هي امتاع الجمهور، لافتًا إلى أنه تم استبدال النسخة التي أثارت الجدل بأخرى جديدة.

كان المطرب مصطفى شوقي، طرح منذ أسبوع كليب  "ضارب عليوى"، وقد لقي إشادة كبيرة بالأغنية وبالموسيقى الخاصة بها.

إلا أنه رغم الإشادة بالأغنية تعرضت للانتقادات بسبب ظهور راقصة في الكليب المصور الخاص بها.

وقرر المنتج نصر محروس، من جانبه تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب بدون ظهور مشاهد الراقصة مرة أخرى.

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