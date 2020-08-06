أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

تلقى مسئولي النادي الأهلي صدمة قوية بسبب ملف تقديم التماس، لرفع الإيقاف عن اللاعب الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا

المدرب السويسري رنيه فايلر، استفسر من مسؤولي الأهلي، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا من الإيقاف خاصة في ظل تألق اللاعب اللافت للنظر في الوديات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية وإيمان المدرب بحاجته لجهوده محلياً خلال المباريات المقبلة.

من جانبه كشفت تقارير صحفية، أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع اتحاد الكرة للوصول الى صيغة يستطيع من خلالها فتح ملعب عقوبات مباراة السوبر من جديد.

رد اتحاد الكرة كان مفاجئا حيث أوضح مسؤولو الجبلاية، وجود اشتراطات أبرزها تقديم مستندات جديدة تدل على براءة اللاعب وهو الأمر الأهم والذي لا يتوافر مع مسئولي القلعة الحمراء ما شدد من حالة الصدمة خاصة وأن المدرب السويسري ينتظر الرد النهائي في ملف كهربا من إدارة المارد الأحمر.

من جانبه، علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي:"بعد أحداث مباراة السوبر قدمنا مستندات لاتحاد الكرة، وعلى ضوء هذه القرارات  قرروا تخفيف العقوبة ، موضحاً، نرغب في تقديم إلتماس جديد خلال الفترة القادمة".

الجدير بالذكر أن محمود كهربا انضم، لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في عدد من المباريات على الصعيد المحلي والإفريقي قبل فترة توقف الدوري الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا فايلر الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 34 دقيقة

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ 34 دقيقة

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 7 ساعات

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسياس بمناسبة اعتزاله

منذ ساعة و نصف

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ أقل من ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يرفض الدخول فى أزمة كهربا ويقرر التصعيد

أخبار الأهلي اليوم الجمعة: تحديد موعد السوبر المصري.. أول رد من الأهلي على شكوى الزمالك.. أزمة بسبب فايلر

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

مفاجأة مدوية في مصير كهربا مع الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:30 ص

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

12:10 ص

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

12:30 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا