ننشر ‫موعد مباراة الزمالك‬‎ ضد المقاصة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:59 م
الزمالك ضد المقاصة
الزمالك ضد المقاصة
ننشر ‫موعد مباراة الزمالك‬‎ ضد المقاصة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

احتل موعد مباراة الزمالك تريندات محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس في مصر، حيث يريد عشاق القلعة البيضاء معرفة موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز، وفيما لي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية موعد مباراة الزمالك‬‎ ضد المقاصة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاصة 

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية ضد غريمة مصر المقاصة في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتقام المباراة في غدًا الخميس الموافق 6/8/2020 ميلاديًا في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:00 مساءًا بتوقيت السعودية على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاصة

يسعى فريق الزمالك بخطف الثلاث نقاط من غريمة المقاصة، ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاصة على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT.

ننشر ‫موعد مباراة الزمالك‬‎ ضد المقاصة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

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