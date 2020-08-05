حجازي: ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير.. وسعيد بعودة وست بروميتش للبريميرليج

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إن فريقه كان لديه تصميم من أجل العودة للدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"ويست بروميتش قضى موسمين في غاية الصعوبة بدوري الدرجة الأولى".

وأضاف ."كان لدينا تصميم كبير كإدارة ولاعبين على العودة للدوري الممتاز".

وزاد :"فضلت إجراء الجراحة بداية الموسم رغم وجود إمكانية لتأجيلها".

وتابع :"طول مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي مكني من العودة والمشاركة مع ويست بروميتش".

وأشار :"ارتباط اسمي بالنادي الأهلي شرف كبير وتعاقدي مع ويست بروميتش ممتد لعامين إضافيين، وسعيد جدا بعد عودة فريقي للدوري الممتاز الإنجليزي".

واستطرد :"كنا نحلم ونحن صغار باللعب في دوريات أوروبا الكبرى حتى تحقق الحلم".

وواصل :"الحديث عن نهاية مشواري الكروي سابق لآوانه".

وأوضح :"فخور جدا بالفترة التي قضيتها في الأهلي".

وأردف :"أتمنى التوفيق للأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي في المشاركات الإفريقية والعربية".

وعن تألق تريزيجيه قال :"تريزيجيه لعب دور كبير في بقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي".

واختتم حديثه :"هدفنا كجيل حالي محو الصورة الضعيفة التي ظهرنا بها في روسيا وتحقيق بطولة للمنتخب الوطني".

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وست بروميتش الأهلي أحمد حجازي

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