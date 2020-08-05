إنتر ميلان يقهر خيتافي ويتأهل لدور الثمانية باليوروباليج

في المباراة التي استضافها ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، اليوم الأربعاء، في منافسات دور الستة عشر للمسابقة.





يشار إلى أن مواجهة الفريقين، التي كانت مقررة في مارس الماضي ،قد تأجلت بسبب فيروس كورونا، ليقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقررا لها بسبب ضيق الوقت.





وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 83.





وشهدت المباراة إهدار خورخي مولينا لاعب خيتافي لركلة جزاء في الدقيقة 75.



