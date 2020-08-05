مصطفى شوقي يحذف كليب "ضارب عليوى" ويطرح نسخة جديدة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
طرح المطرب مصطفى شوقي، منذ أسبوع كليب  "ضارب عليوى"، وقد لقي إشادة كبيرة بالأغنية وبالموسيقى الخاصة بها.

إلا أن رغم الإشادة بالأغنية تعرضت الى بعض الإنتقادات بسبب ظهور راقصة في الكليب المصور الخاص بها.

لذلك قرر المنتج نصر محروس، تصوير نسخة أخرى من ‏الكليب بدون ظهور مشاهد الراقصة مرة أخرى.

يذكر أن مصطفي شوقي، حقق نجاحًا كبيرًا في أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، ‏وتوزيع رامى سمير، والكليب من إخراج نصر محروس، وأغنية "وحشتوني" ‏من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامى ‏سمير.

أخبار تهمك

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ 36 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ يوم

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 13 ساعة

رونالدو يوجه رسالة إلى كاسياس بمناسبة اعتزاله

منذ ساعة و نصف

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 7 ساعات

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

منذ 36 دقيقة

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

منذ أقل من ساعة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 7 ساعات

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ ساعتين

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

هازارد يورط ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

12:30 ص

مصطفي يونس يفجر مفاجأة كبرى عن رئيس الأهلي

12:30 ص

أزمة في الأهلي بسبب «كهربا»

12:10 ص

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا