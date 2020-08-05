سيمون تسترجع ذكريات عيد ميلادها الـ 18

نشرت الفنان سيمون، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة، برفقة والدتها وجدتها، وهي تسترجع ذكريات الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر.





وعلقت سيمون، على الصورة قائلة: " عيد ميلادي الـ18 أنا وامي وتيتا الله يرحمهم في شبرا الجميلة واحلي عيد ميلاد".





يذكر أن سيمون، تشارك جمهورها من حين لأخر ببعض الكلمات التى تروق لها، حيث كتبت مؤخرًا على الفيسبوك: "محبـة الله عندما تشتعل فى القلب لا تضبط فكـر الإنسـان وحواسـه بمفردهـا، بـل إن الإنسـان كله يدخـل فـى هـدوء وسـكينة هى الفردوس بعينـه، وهذا يرجـع لمقدار الأمـان والاطمئنان اللانهائى الـذى يحسـه الإنسـان أثنـاء وجـوده فى حضـرة الله الكلى القـدرة والقـوة".