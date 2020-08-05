قائد الأهلي يقترب من الدوري الأمريكي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، بأن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، وافق على الانتقال للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " تحدثنا مع حسام عاشور وحصلنا على موافقته للعب فى الدوري الأمريكي ومدة التعاقد ستكون لمدة موسم واحد فقط قابلة للتجديد على حسب الأداء".
 
وأضاف: "3 مليون دولار المقابل المادي لحسام عاشور فى الموسم الواحد، وننتظر إنهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة".

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل استئناف البطولة:


1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الانتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائد الأهلي حسام عاشور الدوري الأمريكي الأهلي

أخبار تهمك

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 7 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 14 ساعة

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ 37 دقيقة

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعيين ياسر ريان عضوًا باللجنة الفنية في الأهلي

منذ 40 دقيقة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 5 ساعات

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الأهلي ينفي توقيع عقوبة على حسام عاشور بسبب واقعة كأس زايد

أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019

الأهلي يحتفل بـ"حسام عاشور" بعد وصوله لـ500 مباراة مع الفريق

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

قائد الأهلي التاريخي: طلبات هيدرسفيلد لبيع رمضان صبحي ضخمة على الدوري المصري

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري قبل عودته المرتقبة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

10:32 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا