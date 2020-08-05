قائد الأهلي يقترب من الدوري الأمريكي

أكد محمد سيف، خبير التسويق الرياضي، بأن حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، وافق على الانتقال للعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.





وقال سيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " تحدثنا مع حسام عاشور وحصلنا على موافقته للعب فى الدوري الأمريكي ومدة التعاقد ستكون لمدة موسم واحد فقط قابلة للتجديد على حسب الأداء".

وأضاف: "3 مليون دولار المقابل المادي لحسام عاشور فى الموسم الواحد، وننتظر إنهاء المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة".



