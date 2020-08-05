رونالدو يوجه رسالة إلى كاسياس بمناسبة اعتزاله

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي رسالة إلى الإسباني إيكر كاسياس حارس المرمى الأسطوري لريال مدريد الإسباني ومنتخب إسبانيا السابق وبورتو البرتغالي الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم.





وأعلن كاسياس في الآونة الأخيرة إعتزاله لعب كرة القدم نهائياً عقب مسيرة حافلة مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني علمًا بأنه انتقل إلى بورتو البرتغالي وحقق معه العديد من الألقاب.





ولعب كاسياس مع ريال مدريد فترة مابين 1999/2015 وخاض مع الملكي 725 مباراة في جميع البطولات قبل أن ينتقل إلى بورتو الذي خاض معه 156 مباراة في جميع البطولات.





وقام رونالدو بنشر صورة له مع كاسياس أثناء فترة احترافهما في صفوف ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا:"فخور لمشاركة اللحظات الرائعة معك إيكر كاسياس".



