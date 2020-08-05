المشرف العام على الكرة بالمقاولون يوجه رسائل قوية إلى أيمن حفني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أنأيمن حفني لاعب مُهذب ومحترم، لكنه غير ملتزم مع الفريق.

وقال عادل :" مش معقول لاعب مُحترف يقعد 3 شهور يسيب التمرين كل شوية ويقول "أصلي بتدرب في البيت"، ماهو لو كده نلغي الأندية واللاعيبة كلها تدرب في بيوتها بقى".

وأضاف :" حفني تغيّّب عن مسحة كورونا الأولي، وجاء في اليوم التالي وعملناله مَسحة خاصة علي حساب النادي كتقدير مننا ليه، اللاعب لم يغيب يوم واحد فقط عن التدريب كما زَعم، وغياباته كلها مُسجلة بالتواريخ،وعندما طلبناه للتحقيق بسبب ذلك لم يأتي".

وأوضح المشرف العام على الكرة بذئاب الجبل :" نحترم مصر المقاصة، ولم يتم إبلاغ النادي رسمياً بقطع إعارة أيمن حفني، أيمن سيُكمل فترة إعارته معنا ولكنه أصبح خارج حسابات الفريق فنياً".

وأتم تصريحات قائلًا :" حفني لم يُحاول الاتصال بي في أي مرة كما زَعم، علي الرغم من تواجدي في النادي بشكل يومي، أيمن تجاهل جميع الخطابات الرسمية وحتي الغير الرسمية التي أرسلها له نادي المقاولون العرب، وصُدمت في هذا اللاعب كثيراً.. الموهبة مش كل حاجة".

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الكلمات المفتاحية

مصر المقاصة المقاولون الدوري المصري أيمن حفني

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