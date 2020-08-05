رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تفقد مدينة برج العرب الجديدة برفقة عدد من الوزراء لمتابعة عدد من المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، ومنها الجامعة المصرية اليابانية وهو مشروع عملاق.





وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أثناء جولته في مدينة برج العرب الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إلى أن هذه الجاماعة واحدة من العديد من المنشأت التعليمية التي تنفذها الدولة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة منذ فترة بالتوسع في إنشاء الجامعات الحديثة.





وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس وجه أمس بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير الجامعات الموجودة، حتى يمكن تطبيق منظومة الامتحانات الإليكترونية، مؤكدا أن الدولة لم تتوقف عن تنفيذ برامج التنمية والمشروعات القومية بسبب أزمة كورونا.





واستهل رئيس الوزراء الجولة بزيارة مقر "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تعد جامعة بحثية مصرية، أنشئت بناء على اتفاقية تعاون ثقافي بين مصر ودولة اليابان.





وأجرى رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، جولة موسعة بالمباني القائمة بالجامعة وأقسامها، كما تفقد المباني الجديدة التي تم إضافتها مؤخرًا، واستمع خلال جولته إلى شرح وافٍ حول هذا الصرح التعليمي المهم.





وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" لها فلسفة تعتمد استخدام نظم التعليم الأكاديمية اليابانية التي تعتمد على الطرق المعملية في التعلم، وإنجاز المشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متميزة للأبحاث الأساسية والتطبيقية التي تخدم المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية، كما تخدم الصناعة عبر إجراء البحوث التطبيقية والتعرف على التكنولوجيات اليابانية المتقدمة، حيث إن للجامعة ائتلاف شراكة مع 15 من كبريات الجامعات اليابانية.





وأضاف وزير التعليم العالي، أن "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا" تضم 3 كليات، هي: الهندسة وتشمل أقسام هندسة إلكترونيات واتصالات، وهندسة وعلوم الحاسب، وهندسة القوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، وهندسة الميكاترونيات والروبوتات، وهندسة علوم المواد، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة، والهندسة البيئية.





أما "كلية العلوم الأساسية والتطبيقية" فتشمل تخصصات الرياضيات الحسابية والتطبيقية، وتخصص البيوتكنولوجي، وتخصص علوم النانو، وتخصص مواد الطاقة، وأخيرًا كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، وتشمل تخصصات الموارد البشرية والمحاسبة ودراسات التراث.





وعرض الوزير عددًا من الإنجازات التي حققتها "الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا"، حيث احتلت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقًا لمرصد أكاديمية البحث العلمي بمصر لعامي 2016 و2017، كما فاز 5 أعضاء بهيئة التدريس بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعامي 2017 و2018، وفاز 14 عضوًا آخرين بجوائز عالمية خلال العامين الآخرين، كما تم تسجيل 43 براءة اختراع على المستوى الدولي من اسهاماتها بالولايات المتحدة وإنجلترا ومصر.







