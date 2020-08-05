البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من إعلان شركة "جونسون آند جونسون" عن إبرام صفقة بقيمة مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة لتصنيع 100 مليون جرعة من لقاح محتمل للفيروس إذا أثبت نجاحه.





كما ساعدت نتائج أعمال "ديزني" التي جاءت أفضل من المتوقع في دعم معنويات "وول ستريت " مع صعود السهم بحوالي 9 بالمائة..





وجاءت المكاسب رغم بيانات اقتصادية سلبية كشفت عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 167 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي أقل بكثير من توقعات المحللين.





فيما تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 7.5 بالمائة خلال يونيو الماضي، في حين ارتفع النشاط الخدمي الأمريكي بعكس التوقعات.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 373 نقطة ليسجل 27201.2 نقطة.





كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3327.9 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة مسجلا 10998.4 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 92.897.