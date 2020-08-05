مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ8 ببطولة الدوري الأوروبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
تأهل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي بعد فوزه الصعب على لاسك لينز النسماوي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقي مساء اليوم، في إياب دور الستة عشر لليوروباليج.

واستفاد مانشستر يونايتد من فوزه ذهابا بنتيجة كبيرة 5 / صفر، ليتفوق 7 / 1 بمجموع المباراتين على الفريق النمساوي.

وتقدم لينز في الدقيقة 55 عن طريق فيليب ويسنجر، قبل أن يسجل جيسي لينجارد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 88 سجل الفرنسي أنطوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.

وشهد الدور ذاته تأهل فريقا كوبنهاجن الدنماركي وشاختار دونتيسك الاوكراني،  إلى دور الثمانية من المسابقة، عقب فوز الأول على باشاك شهير التركي 3 / صفر وفوز الفريق الأوكراني  3 / صفر على فولفسبورج الألماني.

وتأهل كوبنهاجن إلى دور الثمانية، بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 1 ، حيث خسر ذهابا صفر / 1 أمام الفريق التركي، فيما تأهل شاختار دونتيسك بتفوقه 5 / 1 في مجموع المباراتين، حيث كان قد فاز ذهابا  2 / 1 في ألمانيا.

وفي المباراة الأولى، تقدم كوبنهاجن في الدقيقة الرابعة عن طريق يوناس ويند، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 62 سجل راسموس فالك الهدف الثالث لكوبنهاجن

وفي المباراة الثانية سجل جيونيور مورايس الهدف الأول لشاختار دونتيسك في الدقيقة 89، قبل أن يضيف مانور سولومون الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عاد مورايس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وشهدت المباراة طرد الأمريكي جون بروكس مدافع فولفسبورج ، والجورجي دافيت كوتشولافا مدافع شاختار دونتيسك.

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مانشستر يونايتد مارسيال لاسك لينز الدوري الأوروبي

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