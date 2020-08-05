كارمن لبس لـ"الفجر الفني": انفجار بيروت هو أكبر جريمة بحق لبنان والمسؤولين لهم يد فيما حدث

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عن استيائها الشديد وحزنها على ماشهدته العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس بعد وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته آلاف المواطنين الأبرياء.


وقالت كارمن لبس، في تصريح خاص للفجر الفني، إنها بخير هي وأسرتها ولكن يتملكها حالة من الأسى والغضب الشديد بعد وقوع هذه الجريمة البشعة.


وأضافت كارمن لبس: يلي صار هو أكبر جريمة بحق لبنان بتاريخه الحديث، وللأسف الجريمة تمت بإيدين المسؤولين والزعماء اللبنانيين، لأن حتى لو كان العدو الإسرائيلي له يد بالانفجار، لكن ضعف حكامنا وطمعهم وجشعهم وغباءهم كان عنصر أساسي بفداحة التفجير والخسائر البشرية والمادية.


وتابعت مستنكرة: لبنان من ال٧٥ لم يعرف يوم راحة، دائما عندنا امتحان صعب علينا أن نتجاوزه، وبالفعل نتجاوزه ولكن بنرجع نلاقي إمتحان جديد أصعب من يلي قبلو.


واختتمت حديثها: يلي عم يصير بوطنا مش مقبول، ضروري يكون في حدا عم يتحمل المسؤولية! بيروت مدينة منكوبة، هيدا مش قضاء وقدر، هيدا إهمال وفعل إجرامي، ولازم المسؤولين يتحاسبوا، اليوم قبل بكرا، لأن خلص، بكفي، اللبنانيين يستاهلو حياة أحلى من هيك بكتير.

أخبار تهمك

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ حوالي 4 ساعات

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعيين ياسر ريان عضوًا باللجنة الفنية في الأهلي

منذ 42 دقيقة

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ يوم

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطالب بتجهيز نجم الأهلي لمواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 14 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

منذ 39 دقيقة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا ناريًا قبل مواجهة إنبي

10:32 م

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

جالطة سراي يعلن تعاقد مع نجم برشلونة السابق

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا