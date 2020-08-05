كارمن لبس لـ"الفجر الفني": انفجار بيروت هو أكبر جريمة بحق لبنان والمسؤولين لهم يد فيما حدث

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أعربت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عن استيائها الشديد وحزنها على ماشهدته العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس بعد وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت راح ضحيته آلاف المواطنين الأبرياء.





وقالت كارمن لبس، في تصريح خاص للفجر الفني، إنها بخير هي وأسرتها ولكن يتملكها حالة من الأسى والغضب الشديد بعد وقوع هذه الجريمة البشعة.





وأضافت كارمن لبس: يلي صار هو أكبر جريمة بحق لبنان بتاريخه الحديث، وللأسف الجريمة تمت بإيدين المسؤولين والزعماء اللبنانيين، لأن حتى لو كان العدو الإسرائيلي له يد بالانفجار، لكن ضعف حكامنا وطمعهم وجشعهم وغباءهم كان عنصر أساسي بفداحة التفجير والخسائر البشرية والمادية.





وتابعت مستنكرة: لبنان من ال٧٥ لم يعرف يوم راحة، دائما عندنا امتحان صعب علينا أن نتجاوزه، وبالفعل نتجاوزه ولكن بنرجع نلاقي إمتحان جديد أصعب من يلي قبلو.





واختتمت حديثها: يلي عم يصير بوطنا مش مقبول، ضروري يكون في حدا عم يتحمل المسؤولية! بيروت مدينة منكوبة، هيدا مش قضاء وقدر، هيدا إهمال وفعل إجرامي، ولازم المسؤولين يتحاسبوا، اليوم قبل بكرا، لأن خلص، بكفي، اللبنانيين يستاهلو حياة أحلى من هيك بكتير.