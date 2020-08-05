كورونا.. المغرب تسجل 1283 حالة إصابة جديدة بالفيروس

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد في 2 مارس إلى 28500.

 

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 18 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 435، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 19994 بعد تعافي 365 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة في طور العلاج هو 8071، من بينهم 108 حالات حرجة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,756 مليون إصابة، بينهم أكثر من 705 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,966 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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