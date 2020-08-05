تامر حسني لجمهوره في لبنان: "أتمنى تعملوا حملة خيرية إنسانية كبيرة للتبرع بالدم"

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طالب الفنان تامر حسني، جمهوره في لبنان، بعمل حملة كبيرة للتبرع بالدم لضحايا الانفجار الذي وقع مساء أمس في لبنان، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





حيث نشر تامر حسني صورة لعلم لبنان، وعلق عليه قائلاً: "لكل جمهوري الحبيب في لبنان، وحتى غير جمهوري ثقتي فيكم كبيرة جدًا، وزي ما اتجمعتوا قبل كدا وعملنا أنجح الحفلات في بلدكم العظيم لبنان اتمنى تتجمعوا تاني وتعملوا مش حفلة كبيرة لا تعملوا حملة كبيرة حملة خيرية إنسانية كبيرة للتبرع بالدم وللغير قادر ممكن يتبرع بأي مبالغ مادية حتى لو بسيطة لكل الأسر المتضررة ".





وفي سياق آخر، انتهى تامر حسني مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.



وتدور أحداث فيلم"مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، كما أنه تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس