مانشستر سيتي يعلن عن صفقة جديدة.. تعرف عليها

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:33 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

تمكن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من حسم ثاني صفقات الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وضم مانشستر سيتي لصفوفه بشكل رسمي، المدافع الهولندي الدولي ناثان آكي، قلب دفاع نادي بورنموث الإنجليزي.

وانضم اللاعب لصفوف مانشستر سيتي، بعقد لمدة خمس سنوات، بعد أن تجاوز الكشف الطبي بنجاح اليوم.

وتشير تقارير إنجليزية، إلى أن الصفقة ستكلف خزائن مانشستر سيتي نحو 41 مليون جنيه إسترليني.

وكان مانشستر سيتي قد ضم لصفوفه منذ عدة أيام، الجناح الإسباني فيران توريس، نجم فالنسيا، لمدة 5 سنوات.

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مانشستر سيتي جوارديولا بورنموث إكي

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