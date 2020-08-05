عوائد السندات الأمريكية تتعافي من أدني مستوي في 5 أشهر

تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى في 5 أشهر، مع مكاسب الأسهم الأمريكية خلال التداولات بدعم آمال التحفيز ونتائج أعمال الشركات.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 16 شهراً خلال يوليو الماضي، فيما تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 7.5 بالمائة.





في حين أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 7:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى 0.54 بالمائة بعد أن سجل 0.50 بالمائة وهو الأدنى منذ 9 مارس الماضي.





كما زاد العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى 0.113 بالمائة، وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 30 عاما إلى 1.22 بالمائة.