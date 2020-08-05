"الفجر الفني" يكشف تطورات الحالة الصحية لنادين نسيب نجيم بعد خضوعها لعملية جراحية

الفجر الفني،





وأضاف أنها مازالت تمكث في المستشفى لأخذ الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع كل تعليقات عشاقها وعلى علم بخوف وقلق الجميع عليها.





وتابع أنها تحاول أن تأخذ هاتفها وتتطلع على ما يحدث من الحين للآخر ولكن لا تستطيع لأنها ممنوعه من حمل الهاتف لمدة طويلة.





من جانب آخر، انتشرت مساء أمس شائعات كثيرة تفيد بأن نادين وعائلتها ضمن الأشخاص المفقودين في انفجار بيروت، وقد نشر الفجر الفني أن هذا الكلام غير صحيح وأنها فقط تم اصابتها ونقلها إلى المستشفى بحسب ما أكدته مصادرنا.



أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعدما تأكد خبر إصابتها في انفجار بيروت الذي هز قلب العاصمة اللبنانية امس.وتواصلمع أحد المصادر المقربة من نادين نجيم للاطمئنان على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية كبيرة استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة، وأكد لنا المصدر أن حالتها الصحية في تحسن كبير.