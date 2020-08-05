الهلال يسحق النصر برباعية في الدوري السعودي للمحترفين









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا ساحقا أمام منافسه النصر، في المباراة التي انتهت منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





افتتح التهديف جيوفينكو في الدقيقة 35من صناعة محمد البريك، ولكن استطاع سلطان الغنام أن يدرك هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 45+1 من صناعة جوليانو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.





وفي الشوط الثاني، أضاف بافتيمبي جوميز مهاجم الهلال الهدف الثاني في الدقيقة 55 من ركلة الجزاء، وفي الدقيقة 60 زاد كارلوس إدواردو النتيجة لصالح الأزرق، من صناعة جانغ هيون سو.





واختتم بافتيمبي جوميز أهداف اللقاء بإضافة الهدف الرابع لصالح الهلال في الدقيقة 80 من صناعة سالم الدوسري، لينتهي اللقاء بفوز الهلال برباعية مقابل هدف.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني.





جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، كانت انتهت بفوز النصر بثنائية مقابل هدف، والتي أقيمت في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.



