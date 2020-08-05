كونبهاجن يتأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
تأهل كونبهاجن الدنماركي، إلى دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه العريض على باشاك شهير التركي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة الأوروبية.

اقتنص فريق كوبنهاجن الدنماركي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه على باشاك شهير التركي 3 / صفر، اليوم الأربعاء، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وتأهل كوبنهاجن إلى دور الثمانية، بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3 / 1، حيث خسر ذهابا صفر / 1 أمام الفريق التركي.

وفي المباراة الأولى، تقدم كوبنهاجن في الدقيقة الرابعة عن طريق يوناس ويند، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 62 سجل راسموس فالك الهدف الثالث لكوبنهاجن.

وشارك مرموش في الدقيقة 62 من عمر المباراة، من أجل تنشيط هجوم فولفسبورج، حيث دخل والمباراة نتيجتها التعادل السلبي.

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