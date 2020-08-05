غلق 7 مقاهي لتقديمهم "شيشة" للزبائن في كفر الشيخ (صور)
الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:42 م
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التي شنها رؤساء المدن على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من الشيش ب 7 مقاهي، وأنه أصدر قرارًا بغلق تلك المقاهي 7 أيام، وتحرير محاضر للمخالفين.
كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال التطهير والتعقيم التي شهدتها المصالح الحكومية، والبنوك، ومكاتب البريد،وحملات النظافة التي شهدتها المدن، وحملات إزالة الإشغالات.
وقال اللواء جمال نور الدين، إنه تلقى شكوى من عدد من المواطنين بشارع دمياط بتقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ، للمطالبة برفع مخلفات وقمامة متراكمة منذ مدة كبيرة بجوار أحد المنازل.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بسرعة توجيه معدات مجلس المدينة، ونقل المخلفات،واعادة تأهيل الموقع،محذرا من إلقاء المخلفات به والقمامة، حفاظا على صحة المواطنين.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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