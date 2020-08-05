غلق 7 مقاهي لتقديمهم "شيشة" للزبائن في كفر الشيخ (صور)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات التي شنها رؤساء المدن على الأسواق تمكنت من ضبط عدد من الشيش ب 7 مقاهي، وأنه أصدر قرارًا بغلق تلك المقاهي 7 أيام، وتحرير محاضر للمخالفين.





كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال التطهير والتعقيم التي شهدتها المصالح الحكومية، والبنوك، ومكاتب البريد،وحملات النظافة التي شهدتها المدن، وحملات إزالة الإشغالات.





وقال اللواء جمال نور الدين، إنه تلقى شكوى من عدد من المواطنين بشارع دمياط بتقسيم 4 بغرب مدينة كفر الشيخ، للمطالبة برفع مخلفات وقمامة متراكمة منذ مدة كبيرة بجوار أحد المنازل.



