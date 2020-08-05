عنوان: نبيلة عبيد تتضامن مع شعب لبنان من خلال تسجيل صوتي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
نشرت الفنانة نبيلة عبيد، فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، انستجرام، توجه من خلاله رسالة الى شعب لبنان، بعد الانفجار الذى شهدته أمس.


وقالت في التسجيل الصوتي: "حزينة على ما يحدث في لبنان، هو شعب جميل وبيحب الحياة، وميستهلش كده، وإن شاء الله الحياة  ترجع زى الأول وكل العالم معاه".

وعلقت على الفيديو قائلة: "رسالة حب من قلبي من القاهرة إلى أهلنا في بيروت الجميلة".


يذكر أن نبيلة عبيد، أكدت لجمهورها في وقت سابق أنها هي من تقوم بالرد على تعليقاتهم بنفسها على انستجرام، وقالت لهم: "لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد، ‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏

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