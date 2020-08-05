أحلام للإمارات: اللهم إجعلها برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة، تدعو فيها لبلادها الإمارات، بعد إندلاع حريق كبير بسوق شعبى فى المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان.









وقالت أحلام: " اللهم إجعلها برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم، اللهم احفظ بلادي".









وقد توجهت فرق الدفاع المدني بعجمان الى مكان اندلاع الحريق، بعدما تلقت بلاغًا من أحد الأفراد، وقامت بإخماده واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.













يذكر أن أحلام، شاركت تغريدة أمس، تدعو فيها لأمل عرفة، بالشفاء العاجل، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.