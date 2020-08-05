رغم الانتقادات التي تعرض لها.. محمد رمضان يستمر في دعم الشعب اللبناني

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو لأغنية عن بيروت، كدعم لها ولشعبها بعد الانفجار التى شهدته أمس.


وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "ثقة في الله لبنان راح يرجع، اللهم احفظ وطنا العربي".


وقد نشر رمضان، أمس، صورة لفتاة لبنانية تحمل ورقة مكتوب عليها اسمه، وعلق "خالص التعازي للشعب اللبناني الغالي، اللهم ارحم".


ومن هنا انهالت الانتقادات على محمد رمضان، ووصف البعض أسلوبه بالغرور والتعالي، فكتب متابع: "حتى التعزية والمواساة بتاعتك لا تخلو من الغرور والأنا.. ربنا يصلح حالك".

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