أسعار النفط تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت أسعار النفط الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الرابعة على التوالي.





وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7.4 مليون برميل بأكثر من توقعات المحللين.





كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام بمقدار 100 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي.





وقلص النفط مكاسبه التي وصلت إلى 4 بالمائة خلال الجلسة حيث لا يزال تزايد حالات الإصابة بوباء "كوفيد-19" عالمياً التي تجاوزت 18.4 مليون شخص، تضغط على معنويات المستثمرين.





وعلى صعيد آخر، تزايدات التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب انفجار ضخم وقع في منطقة ميناء بيروت بالأمس.





وعند التسوية، زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 1.6 بالمائة مسجلاً 42.19 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ مارس الماضي.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.8 بالمائة إلى 45.22 دولار للبرميل.