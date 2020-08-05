الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يفاضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بين صفقتين من العيار الثقيل لضم أحدهما في الصيف الحالي.

ووضع فايلر، كل من باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأسامه جلال مدافع إنبي، لضم واحد منهم وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، حدد مبلغ 40 مليون جنيه، من أجل الموافقة على التخلي عن خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق، بالموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي، فتح خطوط اتصالات جديدة مع مجلس الدراويش، مؤخرًا من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق وتخفيض المطالب المادية لإتمام الصفقة، والتعاقد مع اللاعب.

فيما فتح المارد الأحمر، خطوط اتصالات جديدة مع نادي إنبي، للتفاوض حول إتمام التعاقد مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، مع بداية الموسم الجديد.

ويعتبر أسامه جلال، واحد من أفضل مدافعي الكرة المصرية بالوقت الحالي، وساهم مؤخرًا في التتويج مع المنتخب الوطني الأولمبي، ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي أقيمت في مصر منتصف العام الماضي.

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