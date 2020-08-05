بعد الفتح التدريجي.. الأسعار والمواعيد الجديدة للقرية الفرعونية في الجيزة

أعلنت القرية الفرعونية بالجيزة، عن المواعيد والأسعار الجديدة للدخول، عقب الفتح التدريجي وعودة النشاط السياحي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.





وقالت راندا الشيخ، مدير عام العلاقات العامة بالقرية، إن القرية أجرت تعديلا على مواعيد استقبال الزوار، لتبدأ من 9 صباحا وحتى 5 مساء طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن قرار الفتح التدريجي جاء إيمانا من القرية بضرورة عودة النشاط السياحي إلى سابق عهده، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من تعقيم وتنظيف المكان وعدم السماح بالدخول بدون كمامة، بالإضافة إلى قياس درجة الحرارة ومنع الرافضين لتلك القرارات من الدخول.





وأوضحت مديرة العلاقات العامة، أن برامج وأسعار القرية الفرعونية للمصريين كالتالي:





رحلة القرية والمتحف 100 جنيه.

رحلة القرية و3 متاحف 130 جنيها.

رحلة القرية و3 متاحف ورحلة يخت 200 جنيه.