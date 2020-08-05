شاهد.. فيفي عبده تحتفل بمولود ابنتها هنادي





نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة تحتفل بمولود ابنتها هنادي، مع دكتور شريف سيف، موجهه له الشكر والتحية.









وعلقت فيفي، على الصورة قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذى تتم بنعمته الصالحات، النهاردة ربنا رزق بنتي هنادي، وجوزها شادي بمولود جديد، أنا بشكر دكتور شريف باشا سيف، على اهتمامه ببنتي".









يذكر أن فيفي عبده، قد سافرت الى بيروت قبل عيد الأضحى المبارك، لتستكمل تصوير برنامجها "قعدة رجالة"، والذي يقدمه الممثل اللبناني نيقولا معوض والممثل السوري قيس الشيخ نجيب والفنان المصري خالد سليم..