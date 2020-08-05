إصابة وزير الصحة بـ "غامبيا" بفيروس كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر

إصابة وزير الصحة الغامبي بفيروس كورونا

 

 

أعلنت وزارة الصحة الغامبية، اليوم الأربعاء، إصابة أمادو ساماته، وزير الصحة الغامبي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ودخوله الحجر الصحي، بعد أن أثبتت الاختبارات إيجابيتها للفيروس.

 

ودخل ساماته الحجر الصحي بعد التأكد من إصابة ثلاثة وزراء آخرين في وقت سابق، وهم وزير المالية مامبوري نجي، ووزير الطاقة فافا سانيانغ، ووزيرة الزراعة آمي فابوريه.

 

وقالت وزارة الصحة الغامبية في بيان صحفي: "إن النتائج الأولية لأول اختبار لكوفيد-19 لوزير الصحة غير حاسمة.

 

وخلال انتظاره المزيد من الاختبارات، سيواصل الدكتور ساماته بحالته المعنوية العالية قيادة عمليات وزارة الصحة من الحجر الصحي.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 18,756 مليون إصابة، بينهم أكثر من 705 ألف حالة وفاة، وأكثر من 11,966 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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