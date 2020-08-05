أسعار النحاس تصعد وسط إجراءات التحفيزية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار النحاس يوم الأربعاء بدعم من توقعات بنمو اقتصادي أقوي وتعافي الطلب وسط إجراءات تحفيزية من بنوك مركزية وحكومات ومع تراجع الدولار وهبوط في مخزونات المعدن.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.6 بالمئة عند 6490 دولارا للطن.

 وكان أسعار المعدن، الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الكهرباء والتشييد، قد سجلت أعلى مستوى لها في عامين عند 6633 دولارا للطن في منتصف يوليو تموز.

وتشكل الصين حوالي نصف الاستهلاك العالمي من النحاس الذي يقدر بحوالي 24 مليون طن هذا العام.

ونما نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العام بأسرع وتيرة في حوالي عشر سنوات في يوليو تموز وهو ما أعطي دعما لأسعار المعادن الصناعية في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى تحسن في نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وسجلت مخزونات النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن 122 ألفا و450 طنا، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يناير كانون الثاني ومنخفضة أكثر من 50 بالمئة منذ مايو .

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