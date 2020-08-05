تعرف علي ملخص الحلقة الخامسة من "مملكة ابليس"

ويتكوّن مسلسل مملكة إبليس من فصلين، عرض مؤخرا الأول على قناة mbc مصر، بعد نجاح عرضه على منصة شاهد، بينما انطلق الفصل الثاني حصريًا منصة شاهد، ليستكمل صراعات حارة الجنة بعدما انقلب العجوز على أهلها، واكتشافهم أنه من الأقزام – سكان الحارة الأصليين – ليبدأوا جميعًا في البحث عن كنوز الحارة المدفونة تحتها، ويقوم ببطولته غادة عادل، صبري فواز، سلوى خطاب، رانيا يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، محمود الليثي، إيمان العاصي، خالد أنور، علاء حسني، أسماء جلال، محمد جمعة، نانسي صلاح، كما كشف الفصل الثاني عن النجوم ناهد السباعي، أحمد صيام وشريف دسوقي، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إنتاج طارق الجنايني، ومن إخراج أحمد خالد موسى.





طارق الجنايني هو مؤسس شركة TVision، أنتج أكثر من عشرين مسلسل تليفزيوني ناجح ما بين الكوميدي والأكشن والدراما، من بينهم أبو عمر المصري للنجم أحمد عز، والكوميدي ريّح المدام، والدرامي حكايات بنات،, بجانب النسخة العربية من البرنامج العالمي Saturday Night Live، تعاون مع الكاتب محمد أمين راضي في عدة أعمال تلفزيونية بدايةً من نيران صديقة 2013، العهد (الكلام المباح) 2015، ومؤخرًا مملكة أبليس والذي يُعرض فصله الثاني حصريًا على منصة شاهد بعد نجاح الفصل الأول، ويعمل طارق حاليًا على إنتاج النسخة العربية من المسلسل الأميركي الشهير Suits الحاصل على تقييم 8.5 على موقع IMDb، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل المسلسل وفريق العمل قريبًا

كشفت الحلقة الخامسة من الفصل الثاني من مسلسل 'مملكة إبليس'عن عدم وصول أزهار (غادة عادل) والفرنساوية (فيدرا) إلى اتفاق، خاصةً بعد أن حرقت أزهار أحدى راقصات فرقة حنيّة (رانيا يوسف) تهديدًا بحرق الجميع إن لم تعرف السر، الأمر الذي جعل الفرنساوية تقرر حرقهم جميعًا وهم في منزل حنية مختبئون، مع التهديدات بالحرق بدأت الحرب والنار في مملكة إبليس.حيث بين الماضي والحاضر، اندلعت النيران في كل مكان يسكنه أهالي حارة حدّق وبعد فشل عبد الرحمن القزم في اقتحام الشقة، وسماع آذان الفجر، بدأت الفرنساوية وأعاونها في رجم المنزل بالنيران، في الوقت ذاته نعود إلى الحاضر حيث الخواجة (أحمد داود) وأزهار وكاسيا (سلوى خطاب) في المستشفى يرجمون بالنيران، بينما غُريّبة (أسماء جلال) وداليدا (إيمان العاصي) في المخبز يرجمون بالنيران.وذلك قاد الجمهور للتفكير في الخطة التي رسمتها حنّية مع العجوز (محمود الليثي) أثناء عمل مقام لابنها المقتول، كل تلك النيران على صوت المطربة الفرنسية داليدا، حتى استفاقت أزهار من غيبوبتها.