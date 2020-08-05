المركزي الأمريكي: تزايد الإصابات بالفيروس يضعف التعافي الاقتصادي

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس يوم الأربعاء إن عودة فيروس كورونا إلى وتيرة انتشاره القوية تضعف التعافي الاقتصادي ويجب على الكونجرس أن يدعم الاقتصاد من خلال الاستمرار في تقديم إعانات بطالة ومساعدات لحكومات الولايات والإدارات المحلية.





وأضاف كابلان خلال مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) ”أعتقد أن الاقتصاد يحتاج إلى استمرار إعانات البطالة... ربما ليست ثمة حاجة لأن تكون على نفس شكلها الحالي، لكننا بحاجة إلى استمرارها“.





وامتنع كابلان عن أن يفصح تحديدا عن حجم المساعدة التي يعتقد أن على المشرعين تقديمها، لكنه قال إن الدعم، إلى جانب الاستخدام الواسع للكمامات، أمر حاسم لمساعدة الاقتصاد على التعافي.





وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 20 بالمئة في الربع الثالث، لكنه لا يزال يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنحو خمسة في المئة للعام بكامله.





وقال كابلان إن وتيرة التعافي ستعتمد على مدى انتشار الفيروس. وأضاف أنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإغلاقات في بعض مناطق البلاد إذا بدا أن أنظمة الرعاية الصحية معرضة لخطر استنفاد قدرتها على العمل. وأكد أن الاستخدام الواسع النطاق للكمامات يمكن أن يساعد في خفض العدوى إلى مستوى يمكن التحكم فيه.





وقال ”المشكلة في عودة الفيروس هي أنها أبطأت أو قللت إلى حد ما التعافي الذي كنا نتوقعه... لذا، كلما نجحنا في التصدي للفيروس مرة أخرى، كلما زادت وتيرة انتعاشنا“.