نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:06 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
فاجئت فرقة "بلاك تيما"، جمهورهم خلال حفلهم المقام حاليا علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بالضيف الاول للحفل وهو نجم الفلكلور الجنوبي سيد ركابي وقاموا بغناء أغنية "نعناع الجنينة".


وتقام احتفالية بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه ومن المقرر أن يضم الحفل باقة من أعمال الفريق الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها: في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو وغيرها.


يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)
نجم الفلكلور الجنوبي مفاجأة "بلاك تيما" لجمهورهم (صور)

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