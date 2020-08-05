سفير مصر بلبنان: انفجار بيروت حطم زجاج السفارة

قال السفير ياسر علوي، سفير مصر في لبنان، إن انفجار مرفأ بيروت كان كبيرا للغاية، موضحا أن عملية اغتيال الشهيد رفيق الحريري تمت من خلال 1000 كيلو جرام من المتفجرات، بينما انفجار الأمس تم من خلال 2700 كيلو جرام من المتفجرات.





وأشار "علوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن الموجة الرتدادية للانفجار الذي أدت لتحطيم عدة أماكن، وصل حجم تأثيرها إلى دائرة نصف قطرها 6 كيلو متر، معقبا: "زجاج الدور الأرضي للسفارة المصرية اتحطم ونحن نبعد عن مركز الانفجار 4 كيلو متر".





وأكد أن مصر كلها متضامنة مع لبنان، حيث تقدم الدولة المصرية إلى لبنان في الأزمة التي تمر بها أطقم طبية، ومواد طبية، ومواد غذائية، حيث تم اطلاقا جسر جوي بين القاهرة وبيروت لأعمال الإغاثة.





وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.





وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.





وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار عمليات البحث، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 115. واوضح الاتحاد الأوروبي انه سيقوم بتفعيل نظام الحماية المدنية الخاص به لحشد عمال الطوارئ والمعدات من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة لمساعدة بيروت بعد الانفجار المدمر الذي وقع يوم الثلاثاء.





وتقول مفوضية الاتحاد الأوروبي إن الخطة هي إرسال عاجل لأكثر من 100 من رجال الإطفاء بالمركبات والكلاب البوليسية والمعدات المصممة للعثور على الأشخاص المحاصرين في المناطق الحضرية. وتشارك جمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا واليونان وبولندا وهولندا ويتوقع انضمام دول أخرى.



