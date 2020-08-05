الشباب يُسقط الوحدة بالثلاثة في الدوري السعودي

حقق الشباب فوزًا عريضًا على ضيفه الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات لثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





وارتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة، ليتقدم للمركز السابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز الرابع، تاركا المركز الثالث للأهلي، الذي فاز على الحزم أمس الثلاثاء في المرحلة ذاتها.





وافتتح البرازيلي سيبا التسجيل للشباب في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، في حين أضاف السنغالي ماخيتي ديوب الهدف الثاني في الدقيقة 45 من ركلة جزاء أيضا.





وعاد ديوب للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثالث للشباب وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67.





أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد البرازيلي ريناتو شافيز جونيور لاعب الوحدة في الدقيقة 76 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى السنغالي ألفريد ندياي لاعب الشباب بطاقة حمراء مباشرة، بسبب ضربه وليد باخشوين لاعب الوحدة بدون كرة.





واستأنف الدوري السعودي فعالياته أمس، بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





كانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليلا إرشاديا شاملا ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي الفيروس.



