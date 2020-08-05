"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:50 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
بدأت فرقة "بلاك تيما"، حفلها منذ قليل علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، علي انغام أغنية "بحار"، وذلك بحضور المخرج خالد جلال وتفاعل الجمهور تفاعلا كبيرا منذ لحظات صعودهم على المسرح.


وتقام احتفالية بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه ومن المقرر أن يضم الحفل باقة من أعمال الفريق الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها: في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو وغيرها.


يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، كما نال العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال
"بلاك تيما" تبدأ حفلها على أنغام "بحار" بحضور خالد جلال

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