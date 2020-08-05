سواريز أمل برشلونة من أجل التعاقد مع لاوتارو

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:01 م
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة سيقوم بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في حالة واحدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن تلك الحالة هي بيع نجم هجوم برشلونة الأوروجوياني لويس سواريز.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من أن سواريز الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني في صيف 2021 وأنه أكد في عدد من المرات رغبته في الإستمرار مع البلوجرانا إلا أن فكرة رحيله ممكنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الأوروجواياني البالغ من العمر 33 عامًا مطلوب في الدوري الأمريكي تحديداً من إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاوتارو سواريز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يقترح ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعتين و 30 دقيقة

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تراجع حاد في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 10 ساعات

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

منذ نصف ساعة

حريق هائل بسوق الأعلاف بالسعودية (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة رحيل "بن شرقي" عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

سواريز أمل برشلونة من أجل التعاقد مع لاوتارو

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 م

الصفقة الثانية.. الأهلي يُفاضل بين نجمي منتخب مصر

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

07:12 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

07:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا