الناقد جاي وايسبرغ يحاور عضو لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا

بعد أيام من إعلان اختيارها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يستضيف مركز السينما العربية المنتجة التونسية الشهيرة درة بوشوشة ضمن لقاءات مركز السينما العربية على انستغرام، وسوف يدير الحوار الناقد الأميركي جاي وايسبرغ يوم الخميس 6 أغسطس/ آب، الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لمركز السينما العربية على انستغرام.









موعد حلقة لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:





مصر والسودان: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

سوريا والسعودية وفلسطين ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.









درة بوشوشة منتجة تونسية شهيرة، وواحدة من الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية، من خلال شركتها Nomadis Images أنتجت مجموعة من أهم الأفلام العربية في السنوات الأخيرة، من بينها نحبك هادي وولدي للمخرج محمد بن عطية، وجسد غريب لـرجاء عماري. ترأست بوشوشة فعاليات أيام قرطاج السينمائية لسنوات طويلة، وحالياً هي مديرة منارات (مهرجان السينما المتوسطية)، كما شاركت في عضوية لجنة تحكيم دورة 2017 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وهذا العام، أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن انضمامها إلى عضوية لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في النسخة الـ77 من المهرجان، ولعامين متتاليين اختارها مركز السينما العربية ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية في فئة المنتجين.













جاي وايسبرغ ناقد أميركي يقيم في روما، منذ 2003 يكتب مراجعات نقدية للأفلام في فارايتي، ويحرص على حضور المهرجانات السينمائية في أوروبا والعالم العربي وأميركا اللاتينية من أجل تغطية الفعاليات. في 2015 تم تعيينه مديراً فنياً لـمهرجان بوردينوني للأفلام الصامتة، الذي يعد هو الأهم ضمن هذه الفئة. عمل وايسبرغ أيضاً منسقاً مشاركاً في مهرجان سينما ريتروفاتو في بولونيا، وكان واحداً من منظمي مشروع Ottoman السينمائي، واستضافه برنامج حوارات سينمائية التابع لـأرشيف هارفارد السينمائي، ليكون محاضراً للنقاد الشباب.













مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.









وقد أطلق مركز السينما العربية، دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.