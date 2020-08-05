"المنزلاوي": انتخابات مجلس الشيوخ تدعم مناخ الاستثمار في مصر

أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، وأمين الصناعة والتجارة بأمانة حزب مستقبل وطن بالقاهرة، ، على أن انتخابات مجلس الشيوخ انحياز لإرادة الشعب المصري الذي وافق على عودة الحياة النيابية المصرية لنظام الغرفتين، مشيراً ان فكرة الغرفة الثانية، ليست وليدة اليوم او صناعة مصرية، بل أن أمريكا وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا، وغيرها من أكبر دول العالم بها غرفتين لتمثيل الشعب، مابين شيوخ ونواب وبإختلاف مسميات الدول.









وأوضح مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بدائرة القاهرة 8 ، أن المجلس قائم على تقديم دور استشاري كبير سواء للسلطة التنفيذية أو مجلس النواب ويقدم رؤية أو بعد آخر للموضوعات المطروحة عليه، لافتا أن المجلس كبيت خبره يساهم في اقتراح السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية للدولة وخاصة في مجالات الاستثمار والصناعة.





وقال إن من بين السياسات التي سيسعي لاقتراحها في مجلس الشيوخ 2020 وضع حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين الصناعيين مثل أسعار الطاقة للمصانع بشكل يحافظ على حق الدولة ويدعم تنافسية الصناعة المصرية ويجذب الاستثمار في مجال الطاقة في مصر، فضلا عن العمل علي ملف منازعات الاستثمار بهدف الوصل لنقطة التوازن بين حق الدولة وحماية المال العام وحقوق المستثمر سواء الوطني أو الأجنبي.









ورفع المنزلاوي، شعار صوت الشباب وخدمة الصناعة الوطنية في حملته الانتخابية، داعيا ابناء دائرة القاهرة والشباب والمرأة في كافة المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات الشيوخ، مؤكدا على أن التصويت في الانتخابات واجب وطني ومسئولية وأمانة لاستكمال ما حققته الدولة المصرية من انجازات علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال 6 سنوات من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.









وقال المنزلاوي، إنه يتبني 8 محاور رئيسية للعمل بها داخل مجلس الشيوخ، ومنها المساهمة في العمل علي ان يكون مجلس الشيوخ 2020 مجلس استشاري متكامل يقوم بدور فعال في مساعدة الدولة في التنمية والاصلاح، وتقديم المقترحات لمساندة الدولة في تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية .









وتابع: "سأعمل على تعزيز دور مجلس الشيوخ في دعم ركائز الدولة القوية والوصول بمصر دولة اقتصادية حديثة، والمساهمة مع مجلس النواب في تطوير واصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والتصدير".









وأوضح أنه سيتم تقديم مقترحات وآليات تنفيذ للمشروعات المتعلقة بالتنمية المستدامة وربطها برؤية مصر 2030، وتقديم المشورة والرأي حول الخطط المستقبلية لإصلاح الاقتصاد ونظام التعليم الفني وتأهيل الشباب لسوق العمل.









وأكد على أنه خلال فترة عمل المجلس سيدعو للمشاركة في اطلاق اجندة وطنية لوضع حلول مقترحه لكافة التحديات والمشاكل المجتمعية والاقتصادية، بجانب المساهمة مع مجلس النواب في مساندة كل ما يدعم الصناعة الوطنية وتشجيع وتحفيز المنتج المحلي وتوفير فرص العمل الكريمه للشباب.