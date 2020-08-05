حقيقة رحيل "بن شرقي" عن الزمالك

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:30 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
محمد الدمتناوي
تحدث كريم بلق، وكيل أعمال النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، على ما تردد بشأن وصول عروض خارجية لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بلق في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر":" بن شرقي يلعب في فريق كبير ويقدم مستويات مميزة، ولذلك من الطبيعي أن تصله عروضًا خارجية".

وتابع:" هناك بالفعل عروض خارجية لضم بن شرقي وتحديدا من الخليج وأوروبا ولن أكشف عن الأندية".

وواصل:" بن شرقي يضع كل تركيزه في الوقت الحالي على قيادة الزمالك لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، ولم يدرس العروض المقدمة خصوصا أن الموسم لم ينتهي بعد".

وأتم:" تواصلت مع أحد وكلاء اللاعبين الكبار في الكرة المصرية، بشأن رغبة إشبيلية الإسباني بضم أحد اللاعبين المميزين في منتخب مصر، لكني لن أكشف عن اسمه حاليا".

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رياضة الزمالك اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

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