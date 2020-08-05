سولشاير يعلن تشكيل مانسشتر يونايتد لمواجهة لاسك فى الدوري الأوربي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


أعلن النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لنادى مانسشتريونايتد الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه لاسك لينز النمساوي بعد قليل ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الاوربي على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي.

وجاءت تشكيلة مانسشتر يونايتد الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: روميرو.

خط الدفاع: فوسو مينساه، بايلي، ماجواير، ويليامز.

خط الوسط: فريد، مكتوميناي، لينجارد.

خط الهجوم: جايمس، ماتا، ايجالو.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا