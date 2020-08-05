إجراءات احترازية مشددة في احتفالية "بلاك تيما" بدار الأوبرا المصرية (صور)

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور لاستعدادات احتفالية فرقة "بلاك تيما " بدار الأوبرا المصرية.

وبدأ تواجد الجمهور منذ الساعة السابعة والنصف مساء ويتم قياس درجات الحرارة بالإضافة للدخول من بوابة التعقيم وممنوع دخول أي شخص سوي مرتديا للكمامة.


وتقام احتفالية بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.


ومن المقرر أن يضم الحفل باقة من أعمال الفريق الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها: في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو وغيرها.

أخبار تهمك

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا