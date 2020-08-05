إجراءات احترازية مشددة في احتفالية "بلاك تيما" بدار الأوبرا المصرية (صور)

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رصدت عدسة "الفجر الفني"، عدد من الصور لاستعدادات احتفالية فرقة "بلاك تيما " بدار الأوبرا المصرية.



وبدأ تواجد الجمهور منذ الساعة السابعة والنصف مساء ويتم قياس درجات الحرارة بالإضافة للدخول من بوابة التعقيم وممنوع دخول أي شخص سوي مرتديا للكمامة.





وتقام احتفالية بلاك تيما بمرور 16 عاما على تأسيسه بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.





ومن المقرر أن يضم الحفل باقة من أعمال الفريق الخاصة التى تمزج بين الموسيقية الغربية والشرقية وتتنوع بين الاجتماعية والعاطفية لتعبر عن طموحات وأحلام جيل الشباب منها: في وسط السكة، بحار، زحمة، ست الحسن، عم يا جمال، بابا أشكيري، يا نجمة، ولون الكاكاو وغيرها.



