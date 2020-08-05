وزير الرياضة يدعو الشباب للمشاركة فى ماراثون الدراجات الهوائية

دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب والفتيات للمشاركة فى فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية الذى يتم تنفيذه تحت شعار "رياضتك مناعتك" فى تمام الساعة السابعة والنصف صباح بعد غد الجمعة.





ويستطيع الراغبون بالمشاركة فى الماراثون التواجد بدراجاتهم الشخصية فى الموعد المحدد للماراثون الذى ينطلق من أمام بوابة إستاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس بجوار المركز الكشفي العربي، وتجمع المشاركين أمام بوابة 3 بجوار الطب الرياضي.





ويقام الماراثون ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.





وأكد وزير الشباب والرياضة على تبني الوزارة للمبادرات المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل من خلال عدة برامج ومشروعات على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.



