وزير الرياضة يدعو الشباب للمشاركة فى ماراثون الدراجات الهوائية

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:52 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أسماء قورة
دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشباب والفتيات للمشاركة فى فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية الذى يتم تنفيذه تحت شعار "رياضتك مناعتك" فى تمام الساعة السابعة والنصف صباح بعد غد الجمعة.

ويستطيع الراغبون بالمشاركة فى الماراثون التواجد بدراجاتهم الشخصية فى الموعد المحدد للماراثون الذى ينطلق من أمام بوابة إستاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس بجوار المركز الكشفي العربي، وتجمع المشاركين أمام بوابة 3 بجوار الطب الرياضي. 

ويقام الماراثون ضمن مجموعة الفعاليات الرياضية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وفى إطار تنفيذ أحد محاور استراتيجية الوزارة المتمثل فى جعل الرياضة أسلوب حياة، وحث المواطنين على ممارسة الرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تبني الوزارة للمبادرات المختلفة فى جميع أنحاء الجمهورية الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى العمل من خلال عدة برامج ومشروعات على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل الرياضة ركيزة أساسية فى حياة المواطن المصري لما لها من أهمية وأدوار إيجابية عديدة على النواحي البدنية والصحية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الشباب على المشاركة فى الماراثونات الرياضية التى يتم تنفيذها فى مختلف المحافظات للتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، مضيفًا إلى سعى الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى نشر ماراثونات الدراجات الهوائية تأكيدًا على أهمية استخدام الدراجات فى التنقل من مكان لأخر كوسيلة اقتصادية، وتأثيرها على النواحي البدنية وتحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضتك منعتك بوابة الفجر الفتيات الشباب والرياضة الدراجات

أخبار تهمك

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مزايا جديدة لحاملى البطاقات التموينية اعتبارًا من هذا الشهر

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يكشف آخر مستجدات إصابته

منذ نصف ساعة

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوبير يعلن مصير رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين

بعد خطاب إثيوبيا.. مصر تعلن تعليق اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جحيم فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

منذ ساعتين

بالأسماء.. فايلر يستقر على ملامح تشكيل الأهلي ضد إنبي في الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين

ريال مدريد يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء

منذ حوالي 19 ساعة

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ يومين

ليفربول يتجه لصفقة غير متوقعة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

منذ ساعة

انفجار هائل بكوريا الشمالية يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى (فيديو)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

وزارة الشباب والرياضة تنظم ماراثون "مصر أمنة" في الإسكندرية

انطلاق ماراثون الإسكندرية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

وزير الرياضة يقود ماراثون الدراجات للشباب العربي تحت سفح الأهرامات

وزيرا الرياضة والبيئة يشاركان في ماراثون "الخير يجمعنا" (صور)

بمشاركة وزير الرياضة .. انطلاق ماراثون الأهرامات بمشاركة 4000 متسابق من 77 دولة

وزارة الشباب تعلن عن تنظيم مبادرة "رياضتك.. مناعتك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:12 م

اندلاع حريق في سوق عجمان بالإمارات (فيديو وصور)

قفزة تاريخية جديدة في أسعار الذهب المحلى خلال التعاملات المسائية

06:27 م

غياب الزجاجي.. زيدان يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

06:30 م

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن "كهربا"

07:31 م

الجيش اللبناني يصدر أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ

04:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا