عمر كمال وحسن شاكوش يروجان لعمل فني جديد

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
شيماء يونس
شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، مع جمهوره ومتابعيه، فيديو من كواليس تصوير مهرجان جديد، يظهر برفقته مطرب المهرجانات حسن شاكوش ليشارك كلاهما في عمل فني جديد يجمع بينهم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "كمال" على المهرجان الجديد: "أسامينا على الخريطة، معروف مين التقال"، ليأتي بردو فعل إيجابية من متابعيه، حيث قال أحدهم:"بعيدها كل شوية"، عبر أخر حيث قال:"أنا مستنية جدا" و أضاف أخر في السياق ذاته قائلا:" الأغنية جميلة جدا".


ويشار إلي أن الأغنية الجديدة هي التعاون السادس بين الثنائي، وهي من كلمات إسلام المصري وتوزيع إسلام ساسو، ومن ناحية أخرى قدم عمر كمال وحسن شاكوش سويا "بنت الجيران" و"عود البطل" ولاقتا نجاحا كبيرا.


يذكر أن حسن شاكوش وعمر كمال طرحا مؤخرا، مهرجان جديد بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد مهرجان "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

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