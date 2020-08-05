جامعة بني سويف: استغلينا فترة "العزل" في صيانة عمليات ورعاية المستشفى الجامعي

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الاربعاء، أن إدارة المستشفى الجامعى انتهزت فرصة الإغلاق الجزئي لعمل الصيانات اللازمة بأجنحة العمليات والرعاية المركزة بحيث تكون هذه الأقسام جاهزة للعمل بكامل طاقتها خلال أسبوعين.





وأشار رئيس الجامعة، في بيان له، إلى انتهاء العمل بوحدة الأطفال المبتسرين الجديدة والتى ستتسع 30 حضانة بعد أن كانت 12 حضانة فقط بالإضافة إلى قسم أمراض الكلى والغسيل الكلوى الذى سيقام به وحده أطفال لمرضى الغسيل الكلوى ليسع 12 جهاز غسيل أطفال.





وأوضح رئيس الجامعة، أن العمل جارى على قدم وساق للانتهاء من جميع عمليات الصيانة وتأهيل الأقسام الداخلية خلال أسبوعين، واضافة ثلاثة مصاعد جديدة للمرضى تصل للدور السابع بتكلفة ٧ مليون جنيه.





ومن جانبه، قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفى إن عزل مرضى الكورونا سيقتصر على قسم الصدرية ورعايته المركزه بالدور السابع ليسع 35 سريرا. واضاف انه تم البدء فى صرف المكافآت المالية التى أقرها رئيس الجامعة لفريق العزل من الاطقم الطبية للأطباء والتمريض.





اختبارات القدرات





وفي سياق منفصل أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، يوم السبت 8 أغسطس الجاري وحتى يوم 20 من ذات الشهر، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة، التربية الرياضية بنين وبنات "بني سويف فقط" الفنون التطبيقية "جميع محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر"، الإعلام "محافظات شمال الصعيد".



