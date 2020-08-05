حاول سرقته.. دفن جثة مُسن قتله حفيده بالفأس أثناء نومه ببني سويف

صّرحت نيابة مركز الفشن جنوب بني سويف اليوم الأربعاء بدفن جثة "مُسن" يبلغ من العمر 70 عامًا لقي مصرعه على أيدي حفيده الذي اعتدى عليها بضربة بالفأس على رأسه أثناء نومة لمحاولة سرقتة وفشلت محاولات إسعافه داخل مستشفى الفشن المركزي.





وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز شرطة الفشن، بوصول "عمر ا.م" 70 سنة، مقيم بعزبة صالح فريد، بدائرة المركز، إلى إستقبال المستشفى المركزي مصابًا بجرح وكدمات بالرأس وحالته العامة سيئة، وفشلت محاولات إسعافه بالمستشفى ليلقي مصرعه متأثرًا بإصابته.





وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين، رئيس المباحث، أن المدعو "إسلام م.ع" 19 سنة، حفيد المجني عليه، هو من قام بضربه على رأسه بالفأس، أثناء نومه، محاولًأ سرقته، وبمواجهته أعترف بقتل "جده" بعد أن أستيقظ من نومه أثناء محاولت الحفيد سرقته، فباغته الأخيرة بضربةعلى رأسه بالفأس ليسقط غارقًا في دمائه بغرفة نومه.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصّرحت بدفن جثة المجني عليه، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.





وفي سياق منفصل صرح بلال حبش نائب محافظ بني سويف بالخطوات العملية الجديدة في مجال تفعيل وثيقة تنظيم وتوحيد جهود العمل الأهلي، والتي تم توقيعها في مطلع يوليو الماضي بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية وتحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تم انتخاب منسق عام ومنسق عام مساعد وأمين سر كل مجموعة فنية داخل لجنة توحيد جهود العمل الأهلي، وذلك للبدء في تفعيل الوثيقة حسب الأهداف والأطر المحددة.





وأوضح نائب المحافظ أنه من خلال المكتب التنفيذي بلجنة توحيد جهود العمل الأهلي، تم تشكيل 10 مجموعات فنية، وكل مجموعة تضم أعضاء ممثلين لمؤسسات أهلية تدور محاور عملها حول مجال معين أو أهداف مشتركة، حيث ذلك يمثل خطوة هامة في توحيد الجهود والعمل تحت أطر محددة لتحقيق أهداف تنموية مشتركة ومتكاملة، منوها عن أسماء هذه المجموعات والتي تشمل مجموعات: الدعم الفني، التطوع، الدعم الصحي، الشئون الإدارية والمالية،دعم ذوي الهمم، الدعم الأسرى "المرأة والطفل" الدعم التعليمي، الدعم التكافلي، الدعم البيئي، الدعم الاقتصادي.





تجدر الإشارة إلى نائب المحافظ كُلف من المحافظ برئاسة لجنة توحيد جهود العمل الأهلي، ويواصل اجتماعاته بممثلي الجمعيات الأهلية الموقعة على أول وثيقة لتنظيم وتوحيد الجهود العمل الأهلي بالمحافظة، والتي دشنها المحافظ كأول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.



