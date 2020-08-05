نجوى كرم ترثي شهداء انفجار بيروت وتوجه رسالة إلى السياسيين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
لمياء علي
حرصت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، على تقديم واجب العزاء في شهداء الانفجار الضخم الذي هز أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس.

وشاركت نجوى فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر وكان يحوي رسالة منها إلى السياسيين بصوتها.


وعلقت على الفيديو قائلة: "من قلبي بعزّي أهالي الشهدا اللي ماتوا وبتمنّى الشفاء العاجل لكلّ المصابين بهالإنفجار وهيدي رسالتي لكل السياسيين".


يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صغوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.

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