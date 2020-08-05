غرفة عمليات و585 لجنة استعدادا لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه شكل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعتها بكل دقة، وتعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما أنه شكل غرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية. 

وأكد المستشار سعد  السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات  بالمحافظة ،ورئيس غرفة تيسير الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ،لدينا لجنة عامة فقط،و 585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة، وتم تحديد عضو هيئة قضائية  "قاضي أو وكيل نيابة " لكل لجنة، بالإضافة لعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأضاف رئيس محكمة كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2 مليون و350 ألف مواطنًا، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة  الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين.

وفي سياق أخر، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الثلاثاء، عن خروج 1503 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 45569 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 94752 حالة من ضمنهم 45569 حالة تم شفاؤها، و4912 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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