تراجع حاد في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء





تراجع حاد أصاب أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل سلة العملات الرئيسية عقب مجموعة من البيانات الاقتصادية.









وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 167 ألف وظيفة أقل كثيرا من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع النشاط الخدمي في الولايات المتحدة بعكس التوقعات.





ومن المقرر الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة القادم، والذي يرصد عدد الوظائف التي تم إضافتها لسوق العمل في الولايات المتحدة خلال يوليو.





في حين تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 7.5 بالمائة خلال يونيو الماضى.





وتعرضت الورقة الخضراء للضغوط من قوة اليورو الذي تجاوز 1.18 دولار على خلفية صندوق التعافي الذي أقره الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي لدعم الاقتصادات الأكثر تضرراً من وباء كورونا.





ويتفاوض البيت الأبيض والمشرعين الأمريكيين حول حزمة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار، لمساعدة الأمريكيين على تحمل تداعيات وباء كورونا السلبية.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية بأكثر من 0.6 بالمائة ليصعد اليورو إلى 1.1877 دولار.





في حين انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة عند 105.51 ين، كما تراجع أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 1.3132 دولار.





وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها السويسرية بنحو 0.7 بالمائة مسجلة 0.9071 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 92.79.